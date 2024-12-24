Россию 25 декабря накроет магнитная буря

Фото: Динар Фатыхов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о приближающейся магнитной буре, которая достигнет Земли в среду, 25 декабря. По прогнозам, ее мощность составит пять баллов.

По словам специалиста, выброс коронарной массы с Солнца достигнет нашей планеты во второй половине дня 25 декабря. Магнитная буря начнется после 15.00 по московскому времени и будет классифицирована как G1-G2 — слабая или средняя по мощности.

— Предварительная продолжительной магнитной бури оценивается в 8–10 часов. Возможно, наблюдатели за небом в более высоких широтах смогут увидеть полярное сияние, — написал Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Рената Валеева