Татарстанцы стали чаще писать письма Деду Морозу онлайн

Фото: Динар Фатыхов

Жители Татарстана проявляют все больший интерес к сайтам с онлайн-почтой новогоднего волшебника. В первые недели декабря татарстанские пользователи провели на 37% больше времени на сервисах с праздничными посланиями, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «МегаФона».

Анализ обезличенных данных по объему трафика на соответствующие тематические ресурсы показал, что татарстанцы начинают мечтать и загадывать желания уже в ноябре. Наиболее популярным днем для отправки писем стало 12 ноября. Примечательно, что жители региона чаще всего пишут письма по будням: со вторника по четверг трафик на 46% превышает среднесуточный показатель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по стране востребованность подобных сервисов также растет. В этом году россияне писали письма Деду Морозу на 7% чаще, чем в прошлом. Самым популярным сайтом второй год подряд остается портал официальной канцелярии волшебника в Великом Устюге. Активнее всего онлайн-весточки Деду Морозу отправляют жители Перми (21% от общего трафика), Москвы (10%), Санкт-Петербурга (6%) и Кузбасса (6%). Татарстан занимает 12-ю строчку рейтинга.

Кроме того, татарстанцы не только пишут письма главному герою Нового года, но и приезжают в его резиденцию в Великом Устюге. В этом году в Вологодскую область отправилось на 58% больше гостей из республики, чем в прошлом. Во время посещения его вотчины жители региона активно делятся впечатлениями в интернете: в среднем каждый абонент за поездку расходует около 500 Мбайт интернет-трафика, что достаточно для отправки более 200 фотографий с Дедом Морозом в мессенджерах.

Рената Валеева