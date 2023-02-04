Размер идеальной зарплаты россиянина составляет 181 тысячу рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

35% жителей России довольны своим уровнем дохода, а еще треть считают, что их зарплаты не хватает для комфортного уровня жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Как отмечают их аналитики, россияне считают, что идеальным уровнем дохода сумму в пределах 181 тысячи рублей. При этом фактическая сумма в среднем по стране не превышает 60 тысяч рублей. Таким образом за один год ожидания граждан выросли на 12 тысяч рублей, или 7%.

Уточняется, что такая сумма по зарплате мечты стала рекордной за все время, а причиной тому стали общий рост цен на товары и неуверенность в будущем.

Вместе с этим ожидания по уровню доходов у тех, кто переехал в другую страну, еще выше. Среди россиян, проживающих за границей, средняя сумма идеальной зарплаты достигает 205 тысяч рублей. Аналитики объяснили это тем, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15—25% выше.

Каждый третий из «довольной части» заявил, что ему в среднем не хватает 15-20 тысяч рублей для более комфортного уровня жизни и для возможности делать сбережения на постоянной основе. Еще около 40% считают, что им не хватает суммы в 20-30 тысяч рублей, 10% назвали сумму до 15 тысяч рублей, и еще 18% — свыше 30 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

42% казанцев в течение последнего года просили у начальства повышения жалованья. По этому вопросу мужчины обращались к руководству чаще, чем женщины (43% и 40% соответственно).

Чаще всего работники просили прибавки в 20% к окладам — с такой просьбой обращались 27% респондентов. Каждому девятому опрошенному жалованье повысили, но в два раза меньше, чем он просил — на 10%. У 48% респондентов просьбы о повышении зарплаты не сделали ее больше.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин