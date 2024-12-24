В Казани перекроют дорогу возле «Чаши» из-за открытия главной елки

Фото: Максим Платонов

Сегодня в связи с открытием главной елки города будет ограничено движение транспорта в районе центра «Чаша» в Казани. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Движение на участке дороги от улицы Декабристов до улицы Абсалямова будет перекрыто с 17.00 до 22.00. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и выбирать альтернативные пути объезда.

На этой недели в парках Казани пройдет долгожданное открытие елок, перенесенное в выходные из-за атаки беспилотников на город. Сегодня огни зажгутся на елках в парке им. Урицкого и ж.м. Константиновка, а 25 декабря — на Советской площади и в «Арт-центре».

Рената Валеева