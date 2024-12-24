Россия продлила запрет на экспорт риса до 30 июня 2025 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного запрета на вывоз из страны риса-сырца и рисовой крупы до 30 июня 2025 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Запрет не коснется поставок в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также разрешен экспорт риса и рисовой крупы для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов от стран-партнеров, из-под запрета выведен рис для посева.

— Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, — говорится в сообщении правительства.

Временный запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года и неоднократно продлевался. Ранее он был установлен до 31 декабря 2024 года.

Рената Валеева