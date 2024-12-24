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На Советской площади Казани установили таксофон для связи с Дедом Морозом

15:51, 24.12.2024
На Советской площади Казани установили таксофон для связи с Дедом Морозом
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Таттелеком»

На Советской площади в Казани появился таксофон для связи с Дедом Морозом, расположенный у новогодней елки. Чтобы услышать поздравление, достаточно набрать код «2025». Эта традиция сохраняется «Таттелекомом» уже три года, меняется каждый раз только номер Деда Мороза.

  • В прошлом году таксофоном воспользовались почти 1,5 тыс. человек, а один из звонков длился более минуты.

Таксофон будет доступен до конца января 2025 года, он напоминает портал в министерство магии из вселенной «Гарри Поттера», где необходимо ввести тайную комбинацию цифр для доступа.

Анастасия Фартыгина

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