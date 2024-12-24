Совет улемов ДУМ РФ отозвал фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры

Фото: Михаил Захаров

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал фетву, допускавшую многоженство, после представления Генпрокуратуры России. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем телеграм-канале.

По словам Аляутдинова, решение об отзыве фетвы было принято в связи с публикациями в СМИ о призыве Генпрокуратуры отменить ее, а также из-за общественной реакции.

— Совет улемов ДУМа РФ не видит смысла вступать в полемику, — заявил он.

Фетва № 4/24 от 17 декабря, вызвавшая общественный резонанс, разрешала многоженство при условии равного отношения ко всем женам со стороны мужа. Зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов уточнял, что речь шла о возможности заключения нескольких религиозных браков, в том числе в случаях, когда супруга не может иметь детей по состоянию здоровья.

Ранее председатель ДУМ РФ, муфтий Равиль Гайнутдин подчеркивал, что фетва не противоречит светскому законодательству, так как речь идет именно о религиозных браках.

Однако Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ РФ, отметив противоречие фетвы действующему законодательству и принципам семейной политики. В частности, ссылались на статью 14 Семейного кодекса, запрещающую заключение брака, если один из вступающих в него лиц уже состоит в зарегистрированном браке.

Рената Валеева