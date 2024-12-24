Торговые сети предлагают ужесточить условия возврата праздничных товаров

Фото: Михаил Захаров

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) обратилось к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ужесточить условия возврата товаров, приобретаемых специально для праздников. Об этом сообщает RT.

В праздничные периоды фиксируются массовые случаи возврата нарядной одежды, детских карнавальных костюмов, новогоднего декора и игрушек, которые покупатели используют в течение 14-дневного срока, а затем возвращают.

По мнению ФОСТ, такая практика наносит серьезный ущерб продавцам, приводя к финансовым потерям, увеличению нагрузки на логистику и сервисные центры. В связи с этим организация предлагает рассмотреть возможность ужесточения условий возврата таких товаров, особенно в предновогодний период.

ФОСТ также предложил создать рабочую группу на базе Роспотребнадзора для выработки конкретных рекомендаций и решения проблемы на законодательном уровне. Эксперты считают, что принятие инициативы позволит сократить финансовые потери для малого и среднего бизнеса, привести законодательство в соответствие с развитием онлайн-торговли и повысить культуру потребления.



Рената Валеева