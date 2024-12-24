В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку

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В России рассматривают возможность проведения школьной олимпиады по арабскому языку. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА «Новости».

По словам министра, в настоящее время прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков. Также рассматривается возможность добавления олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту. Обсуждение этого вопроса состоялось на заседании Национального координационного совета.

Пресс-служба Минпросвещения также сообщила, что количество участников всероссийской олимпиады школьников ежегодно растет, достигнув 7 миллионов в 2023/24 учебном году.

Ранее министр просвещения заявлял о планах ввести арабский язык в качестве шестого экзамена по выбору на ЕГЭ через два года. Рособрнадзор подтвердил готовность к разработке необходимых материалов для экзамена.

Рената Валеева