В «Салават купере» готова к открытию многопрофильная поликлиника

За одну смену здесь будут принимать до 500 взрослых и до 250 детей

Фото: Людмила Губаева

В казанском микрорайоне «Салават купере» на днях откроется новая многопрофильная поликлиника, построенная по федеральной программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Это филиал поликлиники горбольницы №12 Казани.

Поликлиника рассчитана на то, чтобы обслуживать все взрослое и детское население «Салават купере» и близлежащих территорий (на данный момент оно насчитывает 35 000 человек — 21 500 взрослых и 13 500 детей, к 2030 году, по прогнозам, вырастет до 60 000). За одну смену здесь будут принимать до 500 взрослых и до 250 детей. Кроме того, здесь же разместится филиал станции скорой помощи (пять бригад, в том числе реаниматологических), женская консультация (в этом же здании, но с отдельным входом и собственной регистратурой) и травмпункт с отдельным входом и собственным рентген-аппаратом.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Расчет очень серьезный сделан на потенциальное увеличение численности населения этого района. Просчитаны все необходимые нагрузки, объемы и площади. Площади позволят выполнять полноценный охват всего населения, даже с перспективой максимального его роста на прилегающей территории. Что касается станции скорой помощи, то это важно еще и с той точки зрения, что поликлиника находится вблизи трассы М-7, и в случае необходимости бригада быстро доедет до места ДТП, например. Травмпункт, расположенный здесь, оснащен отдельным входом и собственным рентген-аппаратом, — рассказал глава республиканского Минздрава Марсель Миннуллин.

Поликлиника щедро оснащена медицинским оборудованием, в том числе 32-срезовым компьютерным томографом, тремя рентген-аппаратами, аппаратами для проведения флюорографии, маммографии и УЗИ. И детская, и взрослая части поликлиники содержат в своем составе дневной стационар.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Во взрослой поликлинике будут работать 393 медработника (из них 126 врачей), в детской — 206 медиков (из них 58 врачей). Как сказал глава республиканского Минздрава Марсель Миннуллин, комплектация кадрами почти завершена, «осталось еще немного поработать и в кратчайшие сроки доукомплектовать поликлинику».

Людмила Губаева