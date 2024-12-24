Рекомендацию ВККС на пост зампреда Верховного суда Татарстана получил Николай Герасимов

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Новым замом председателя Верховного суда Татарстана по уголовным делам может стать судья Шестого КСОЮ Николай Герасимов. Именно его кандидатуру на этот пост одобрили сегодня члены Высшей квалифколлегии судей РФ в Москве, сообщают источники «Реального времени».

Позднее на портале «Право.ру» появилась информация: в поддержку кандидата из Самары на заседании выступили глава Верховного суда РФ Ирина Подносова и председатель Совета судей страны Виктор Момотов.

Заявления на вакантную должность подавали и двое казанцев — председатель Кировского райсуда столицы РТ Олег Соколов и судья Верховного суда республики Марсель Фахриев. Конкурс пришлось проводить дважды.

Отобранному кандидату предстоит пройти фильтр кадровой комиссии при президенте РФ.

Не связанный с Татарстаном Николай Герасимов негласно считался претендентом номер один в процедуре этих выборов Фемиды. Известно о нем не очень много. Судейскую мантию впервые надел 24 года назад — занял пост судьи Димитровградского горсуда Ульяновской области. Спустя шесть лет был назначен зампредом того же суда, по окончании срока полномочий работал судьей, а в 2022-м переехал в Самару, получив должность судьи в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.