К 2025 году Россию и Пакистан свяжет железная дорога
Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Пакистаном планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари в интервью агентству ТАСС.
— К концу марта мы планируем первый поезд, первый грузовой поезд, который отправится из России в Пакистан, — заявил министр, отметив, что этот проект является важной целью для обеих стран.
По словам Легари, запуск прямого железнодорожного сообщения станет значительным шагом в развитии торговых и экономических отношений между Россией и Пакистаном.
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