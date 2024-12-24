К 2025 году Россию и Пакистан свяжет железная дорога

Фото: Руслан Ишмухаметов

Прямое железнодорожное сообщение между Россией и Пакистаном планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил министр энергетики Пакистана Аваис Легари в интервью агентству ТАСС.

— К концу марта мы планируем первый поезд, первый грузовой поезд, который отправится из России в Пакистан, — заявил министр, отметив, что этот проект является важной целью для обеих стран.

По словам Легари, запуск прямого железнодорожного сообщения станет значительным шагом в развитии торговых и экономических отношений между Россией и Пакистаном.

Рената Валеева