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В пригородных казанских поездах увеличат вместимость на новогодние праздники

14:43, 24.12.2024
В пригородных казанских поездах увеличат вместимость на новогодние праздники
Фото: Максим Платонов

Пригородные поезда компании ППК «Содружество» будут курсировать по действующему графику в период новогодних праздников, без учета переноса выходных дней, сообщили в Миндортрансе Татарстана.

Для повышения комфорта пассажиров и обеспечения достаточной вместимости будет увеличена составность поездов по ряду популярных направлений.

Увеличение количества вагонов затронет следующие маршруты:

  • Казань — Ижевск — Казань;
  • Казань — Нижний Новгород — Казань;
  • Казань — Сосновка — Казань;
  • Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.
Рената Валеева

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