В пригородных казанских поездах увеличат вместимость на новогодние праздники
Пригородные поезда компании ППК «Содружество» будут курсировать по действующему графику в период новогодних праздников, без учета переноса выходных дней, сообщили в Миндортрансе Татарстана.
Для повышения комфорта пассажиров и обеспечения достаточной вместимости будет увеличена составность поездов по ряду популярных направлений.
Увеличение количества вагонов затронет следующие маршруты:
- Казань — Ижевск — Казань;
- Казань — Нижний Новгород — Казань;
- Казань — Сосновка — Казань;
- Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.
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