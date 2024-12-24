Министр здравоохранения Татарстана: ведущая причина смертности — болезни системы кровообращения

Фото: Мария Зверева

По словам министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина, ведущая причина смертности у населения — это болезни системы кровообращения. Об этом он сообщил на предновогодней встрече с журналистами.

В связи с этим вскоре стартует кардиологический мониторинг, который позволит фильтровать все ЭКГ на патологию с помощью ИИ. Далее ИИ анализирует и другие критерии: анамнез, лабораторные анализы, наследственность. Это позволит выявлять опасные факторы, которые могут привести к сосудистой катастрофе, рассказал Марсель Миннуллин.

Напомним, в период новогодних каникул медицинские учреждения в Казани будут работать в усиленном режиме, обеспечивая круглосуточное оказание помощи. Пациентов госпитализируют по территориальному принципу.

Людмила Губаева