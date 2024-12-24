В новогодние каникулы Казанский цирк покажет рекордное количество представлений
В новогодние выходные Казанский цирк покажет 50 представлений — это превысит показатели прошлых лет, сообщила на пресс-конференции министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Так, в 2022 году учреждение показало 34 представления, в 2023-м — 43.
Министр рассказала и о других мероприятиях, которые будут проходить в культурных учреждениях Казани в новогодние праздники:
- в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева состоится шесть вечерних программ и 12 новогодних представлений для детей;
- театр кукол «Экият» представит новогоднюю программу «Щелкунчик и новогодний бал»;
- Казанский ТЮЗ на площадке ДК химиков покажет спектакль по мотивам сказок Габдуллы Тукая «Книга силы».
Новогодние торжества в Казани стартовали 20 декабря — именно в этот день в городе открылись первые елочные городки. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут в Старо-Татарской слободе и сквере у Татфилармонии. Главная праздничая площадка — елочный городок на бульваре «Фестивальный» — начнет свою работу 24 декабря в 17.30. В планах — флешмоб по мотивам татарской легенды о символе года — Белом змее, выступления артистов и музыкантов.
Подробнее о том, как Казань встретит Новый год и проведет праздничные выходные, — в материале «Реального времени».
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