«Ростех» выплатил 1 млрд рублей китайской компании для поставки оборудования в Казань
«Ростех» произвел первую выплату в размере 1 млрд рублей китайской компании, которая предоставит оборудование для мусоросортировочного завода (МСЗ) в Казани. Об этом сообщил Ильсур Метшин.
Мэр города сообщил, что смена иностранного технологического партнера произошла после того, как японо-швейцарский консорциум отказался поставлять оборудование на завод после 2022 года.
Напомним, что под Казанью возобновилось строительство мусоросжигательного завода. В мае компания «РТ-Инвест» подписала контракт с китайским производителем оборудования для термической переработки — корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry.
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