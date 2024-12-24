В фойе Госсовета Татарстана развернулась фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха»

Фото: Динар Фатыхов

Премьера фотовыставки «Михаил Козловский. Эпоха» состоялась в марте 2024 года. Тогда, приуроченная к 70-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Республики Татарстан, члена Союза журналистов РФ и РТ, одного из корифеев фотожурналистики Татарстана и на протяжении более чем четверти века фотографа первого президента республики, а позже Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева, она развернулась в галерее «Хазинэ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Перебирая богатый архив, мы пришли к мысли, что было бы замечательно еще раз показать республике летопись современного Татарстана, которую создал наш отец. Папа был счастливым человеком. У него была богатая, насыщенная творческая жизнь, полная командировок, поездок, встреч с интересными людьми. Мы рады, что его наследие видят и другие поколения после него», — подчеркнул тогда Леонид Козловский, старший сын фотохудожника.

Отбором кадров из богатого наследия, оставленного мастером фотографии, занимался его младший сын — Эмиль Козловский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Репортажный фотограф, работающий в пуле первого лица республики, работает «в вечность», это огромная ответственность», — отметила в марте глава Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. И Михаил Козловский мастерски владел способностью видеть и запечатлевать моменты, ярко иллюстрирующие самые значимые страницы истории.

«Он был скромным, не выпячивал себя — и в общении, и в поведении был таким. С Михаилом мы вместе проработали много лет. У него, по-моему, еще сложнее работа была [чем у пишущего журналиста]. Ведь задуманное надо не только написать, но и показать. А для этого надо понять мир — и это уже иная сфера культуры, работа художника. Какой след он оставил — дай Бог [каждому]. Михаил Козловский прекрасно реализовал то, что дано было ему от природы, спасибо ему за это!» — вспоминал в марте этого года на премьере фотовыставки Минтимер Шаймиев.

Выставка, организованная при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова, украсила теперь фойе Государственного совета Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дата открытия выставки совпала с днем, когда поздравления с юбилеем принимал председатель Госсовета РТ. Исполнилось 30 лет его депутатской деятельности, из которых 25 лет Фарид Мухаметшин возглавляет республиканский парламент. И именно Фарид Мухаметшин стал одним из первых посетителей экспозиции в этих стенах. Планируется, что ознакомиться с фотовыставкой можно будет как минимум до конца января 2025 года.