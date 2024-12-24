В России разрешат пользоваться гражданскими дронами только после завершения СВО

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Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что гражданским беспилотникам будет разрешено летать после завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В настоящее время полеты допустимы только в регионах с установленным экспериментальным правовым режимом, который был введен в Нижегородской области с 11 ноября.

В конце 2023 года Росавиация выдала первые сертификаты летной годности на гражданские дроны, включая два сельскохозяйственных аппарата с регистрационными номерами RA-134EP и RA-135EP. Сертификат необходим для подтверждения права беспилотных воздушных судов находиться в общем воздушном пространстве на основе их технических характеристик.

По данным ассоциации «Аэронекст», российский рынок беспилотников в 2023 году вырос на 129% и достиг 33,7 млрд рублей, причем гражданский сектор увеличился на 35%, до 19,8 млрд рублей. Основным фактором роста стали продажи специальной техники для нужд спецоперации, объем которых вырос на 318% по сравнению с 2022 годом.



Напомним, что в 2025 году в Татарстане появится посадочная площадка для беспилотников. Об этом заявил замруководителя Росавиации Андрей Добряков на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.



Анастасия Фартыгина