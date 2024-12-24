Часть казанцев планируют заработать более 40 тысяч рублей на новогодних подработках

Фото: Динар Фатыхов

Около 16% жителей Казани, занятых на подработках в преддверии Нового года, рассчитывают получить дополнительно к основному заработку более 40 тыс. рублей. Об этому «Реальному времени» рассказали в «Консоль.Про».

Опрос показал, что 44% казанцев берут на себя дополнительные задачи, чтобы заработать больше к праздникам. При этом 42% респондентов отметили, что их расходы на подготовку к Новому году увеличились по сравнению с прошлым годом, а 37% заявили, что их траты остались на прежнем уровне. Каждый пятый (19%) опрошенный, напротив, отметил снижение своих расходов.

Что касается видов новогодних подработок, 47% казанцев выполняют сверхурочные задачи в своих компаниях, 13% устраиваются на временные позиции в другие компании, а 44% занимаются фрилансом. Примечательно, что 38% казанцев, подрабатывающих в декабре, работают по совместительству в вечернее время или в выходные дни, а 30% планируют подрабатывать днем в течение январских праздников.

Главной мотивацией для подработок стали новогодние подарки для близких: 43% казанцев планируют потратить заработанные деньги именно на них. 37% работают ради накоплений, 25% — для комфортной жизни в январе, а 15% — для компенсации расходов на праздники.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средние траты на подарки для одного человека в 2024 году варьируются от 2 до 6 тыс. рублей. 34% респондентов планируют потратить менее 2 тыс. рублей на один подарок, 24% — от 2 до 4 тыс. рублей, а 21% — от 4 до 6 тыс. рублей. Только 21% опрошенных рассчитывают потратить свыше 6 000 рублей на подарок.

Рената Валеева