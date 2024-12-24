В ЖК «Лазурные небеса» устраняют последствия повреждений после атаки БПЛА

Альпинисты ликвидируют тяжелые конструкции, имеющие риск обрушения

В ЖК «Лазурные небеса» продолжается работа по устранению повреждений после атаки БПЛА. Альпинисты ликвидируют тяжелые конструкции, имеющие риск обрушения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Одновременно специалисты закрывают тепловой контур здания, восстанавливая выбитые окна. После завершения работ по ликвидации опасных элементов жильцы смогут вернуться домой.

Напомним, в результате атаки украинского беспилотника на ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе Казани пострадали несколько верхних этажей, и огонь охватил десятки квартир. Вчера жителям нижних этажей временно разрешили зайти в здание, чтобы забрать личные вещи, однако о возвращении домой говорить было рано.



В выходные саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, после чего начались восстановительные работы. Многие жильцы временно находятся у родственников. 42 человека размещены в гостиницах, где им обеспечено трехразовое горячее питание и психологическая поддержка.



Галия Гарифуллина