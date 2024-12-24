МЧС: домофоны станут частью системы оповещения в России
Домофоны будут включены в систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в России, но не заменят основные каналы, такие как радио— и телевещание. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в интервью РИА «Новости».
— Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио— и телевещание, — подчеркнул Куренков, отвечая на вопрос о внедрении домофонов в систему оповещения.
По его словам, домофоны станут дополнительным каналом информирования населения, который может быть особенно полезен в тех случаях, когда другие средства связи недоступны или не работают. В настоящее время оповещение о ЧС осуществляется в основном через СМС-рассылки, громкоговорители и мобильные экраны в общественных местах.
Напомним, 16 октября в Казани прошла дополнительная проверка готовности системы оповещения населения.
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