В Казани изучат опыт Белгородской области в сфере гражданской обороны

Фото: Олег Исаков

Делегация Казани направилась в Белгород для изучения практики организации гражданской обороны в условиях угрозы от беспилотников, сообщил мэр Ильсур Метшин.

Он уточнил, что в Белгороде население может быть эвакуировано в укрытия всего за несколько минут, и подчеркнул, что жителям Казани необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Метшин заявил, что должно быть проведено четкое информирование, чтобы каждый был осведомлен о возможностях укрытия. Он добавил, что намерены привезти лучшие практики организации гражданской обороны в Казань, что станет приоритетной задачей на 2025 год.

Накануне мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил Управлению гражданской защиты (УГЗ) города обменяться опытом с коллегами из Казани по ликвидации последствий возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Анастасия Фартыгина