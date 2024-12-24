В Казани в преддверии Нового года резко вырос спрос на украшения со змеями

Фото: Реальное время

В преддверии Нового года в Казани наблюдается значительный рост продаж украшений с символом наступающего 2025 года — змеей. Спрос на такие украшения в городе вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Sokolov «Реальному времени».

Этот тренд является частью общероссийской тенденции, где продажи украшений со змеиной тематикой выросли на 51% за год. Казань вошла в десятку лидеров по этому показателю, демонстрируя один из самых высоких темпов роста.

Средний чек на украшения со змеями в Казани также вырос на 65% и составил 3 564 рубля. Как отметил директор розничной сети SOKOLOV Максим Чижов, в 2024 году покупатели стали чаще обращать внимание на броши (+49%) и колье (+25%) с изображением символа 2025 года, помимо традиционных колец, серег и браслетов.

Покупатели чаще всего отдают предпочтение серебряным украшениям. Среди вставок в изделиях популярны фианиты (53%), другие недрагоценные камни (12%) и украшения без вставок (33%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Также отмечается рост спроса на украшения со вставками зеленого цвета, символизирующего наступающий год. Количество покупок таких украшений в декабре 2024 года увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос среди камней зеленых оттенков пришелся на изумруды (35%), агаты (26%) и фианиты (23%).

В целом по России лидерами по росту продаж украшений со змеями стали Волгоград (рост в 3 раза), Омск и Краснодар (рост в 2 раза). Средний чек на такие украшения по стране составил 3 063 рубля, показав рост на 17%.



Рената Валеева