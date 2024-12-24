В Казани троллейбус №6 изменит маршрут и добавит три новых остановки

Фото: Максим Платонов

В Казани в схему движения троллейбусного маршрута №6 будут внесены изменения, которые предусматривают три новых остановочных пункта. Обновленный маршрут начнет действовать с 29 декабря 2024 года, напомнили в мэрии города.

Троллейбус №6 будет курсировать от остановочного пункта «Сквер им. Г. Тукая» по улицам Павлюхина, Даурской, Хади Такташа, Оренбургскому тракту и далее по существующему маршруту. В схему движения будут добавлены новые остановочные пункты: «Казанский зооботанический сад», «Квартал Юстиции» и «Танковое училище».

— Для комфорта горожан будут внесены корректировки в запись автоинформаторов и изготовлены указатели новых остановочных пунктов, — сообщили в комитете по транспорту Казани. Также будут внесены корректировки в плановые рейсы троллейбуса.



Рената Валеева