В Казани троллейбус №6 изменит маршрут и добавит три новых остановки
В Казани в схему движения троллейбусного маршрута №6 будут внесены изменения, которые предусматривают три новых остановочных пункта. Обновленный маршрут начнет действовать с 29 декабря 2024 года, напомнили в мэрии города.
Троллейбус №6 будет курсировать от остановочного пункта «Сквер им. Г. Тукая» по улицам Павлюхина, Даурской, Хади Такташа, Оренбургскому тракту и далее по существующему маршруту. В схему движения будут добавлены новые остановочные пункты: «Казанский зооботанический сад», «Квартал Юстиции» и «Танковое училище».
— Для комфорта горожан будут внесены корректировки в запись автоинформаторов и изготовлены указатели новых остановочных пунктов, — сообщили в комитете по транспорту Казани. Также будут внесены корректировки в плановые рейсы троллейбуса.
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