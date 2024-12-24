В молодежных центрах Татарстана в праздники пройдет 418 мероприятий
В молодежных клубах районов Татарстана в новогодние выходные пройдет 418 мероприятий, рассказал министр молодежи республики Ринат Садыков в ходе пресс-конференции.
Также в этот период на территории Татарстана будут работать 16 пришкольных и 41 детско-оздоровительный лагерь. Суммарно в каникулы их посетят около 7 тыс. ребят.
Что касается новогодней программы в Казани, о ней рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова:
- в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева состоится шесть вечерних программ и 12 новогодних представлений для детей;
- театр кукол «Экият» представит новогоднюю программу «Щелкунчик и новогодний бал»;
- Казанский ТЮЗ на площадке ДК химиков покажет спектакль по мотивам сказок Габдуллы Тукая «Книга силы».
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