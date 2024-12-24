В молодежных центрах Татарстана в праздники пройдет 418 мероприятий

Фото: Максим Платонов

В молодежных клубах районов Татарстана в новогодние выходные пройдет 418 мероприятий, рассказал министр молодежи республики Ринат Садыков в ходе пресс-конференции.

Также в этот период на территории Татарстана будут работать 16 пришкольных и 41 детско-оздоровительный лагерь. Суммарно в каникулы их посетят около 7 тыс. ребят.

Что касается новогодней программы в Казани, о ней рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова:

в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева состоится шесть вечерних программ и 12 новогодних представлений для детей;

театр кукол «Экият» представит новогоднюю программу «Щелкунчик и новогодний бал»;

Казанский ТЮЗ на площадке ДК химиков покажет спектакль по мотивам сказок Габдуллы Тукая «Книга силы».



Елизавета Пуншева