Казань вновь занялась концепцией развития велосипедной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань, несмотря на звание третьей столицы России, заметно уступает Москве и Санкт-Петербургу в развитии инфраструктуры для велосипедистов, которая стала неотъемлемым признаком современного и развитого города. Велосипеды как средства передвижения пользуются все большей и большей популярностью среди жителей столицы Татарстана, а курьеров-велосипедистов, спешащих один за другим доставить заказ, можно встретить практически на каждой улице. Однако власти, которые ежегодно организуют в городе «Ночной Велофест», призванный в том числе привлечь туристов, все же осознают потребность в развитии велоструктуры. Например, ее создание закладывают в проекты по реконструкции старых и строительству новых дорог, и в будущем, как выяснило «Реальное время», протяженность велодорожек в Казани вырастет в пять раз.

Концепцию подготовит Институт развития города

На сегодняшний день специалистами МБУ «Институт развития города» разрабатывается «Концепция развития велосипедной инфраструктуры», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии столицы Татарстана. При этом о разработке подобного документа власти рассказывали еще в июне 2021 года — тогда его подготовили специалисты Бюро транспортного планирования при Управлении архитектуры и градостроительства Казани. Первым этапом реализации концепции они определили повышение связности существующих велодорожек в центре города с жилыми районами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается Концепции, которая находится в разработке экспертов Института развития города, то она будет нацелена «с одной стороны — на популяризацию велосипедных перемещений, и с другой стороны — на создание сети городских веломаршрутов», уточнили в казанской мэрии. При ее создании специалисты учтут все принятые и готовящиеся к утверждению предложения по развитию велоинфраструктуры. Во внимание примут также запросы и интересы горожан, которые в перспективе будут пользоваться дорожками для передвижения по Казани.

— Создание велосвязи от ЦПКиО им. Горького до ул. Батурина стало проектным этапом на пути к реализации концепции развития велоинфраструктуры в Казани. На сегодняшний день реализован первый этап проекта данной велосвязи — велополоса по ул. Большой Красной, которая соединяет сквер им. Толстого с существующим кольцевым маршрутом, — рассказали в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Велодорожка на Большой Красной шириной 2,5 метра появилась в Казани летом 2021 года. Выбор в пользу именно этой улицы власти сделали в связи с ее свободой, в сравнении, например, с улицами Карла Маркса или Горького, от «краснобусов» и троллейбусов: «Почти на всей протяженности улицы нет общественного транспорта», — объяснял заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.



Напомним, в городе задумывались над концепцией Большого Казанского велокольца, охватывающего улицы Большую Красную — Горького — Ершова — парк Горького — Подлужную — Кремлевскую набережную — Нужина — Университетскую. Но прошли годы, а воплотить его в жизнь так и не смогли.

Концепция Большого Казанского велокольца

Позже появился проект маршрута от Деревни Универсиады до главного корпуса КФУ, не реализованный и по сей день, хотя, возможно, он мог бы частично решить проблему загруженности автобусов №47 и троллейбусов №8, на которых студенты добираются на пары. Создание веломаршрута предварительно оценивали в 643 млн рублей

Будет целевое финансирование — будут и велодорожки

На сегодняшний день общая протяженность существующих велосвязей в Казани, если не учитывать соответствующую инфраструктуру парков, скверов и набережных, достигает примерно 15 км. По планам, вырасти она должна в пять раз — до 75 км. Однако к какому году будет достигнута эта планка — неизвестно. К слову, о велодорожках протяженностью в 75 км власти Казани говорили еще в 2021 году, когда они растягивались на 12 км.

Если говорить о рекреационных зонах Казани, то протяженность велодорожек на их территории составляет примерно 6 км. В общественных пространствах города покататься по специально отведенной полосе любители двухколесного транспорта могут, например, на Кремлевской набережной, на бульварах «Белые цветы» и «Фестивальный», на набережной озера Кабан и в некоторых других парках и скверах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый закольцованный велосипедный маршрут в столице Татарстана, как напомнили власти, появился почти 10 лет назад. В 2015 году его проложили по центру города — по улицам Кремлевской, Дзержинского, Театральной, Батурина и Кремлевской набережной. Общая протяженность составила 4,7 км.

Как и во многих других вопросах, в том числе дорожных, все упирается в деньги — не будет выделенного финансирования, не появится и инфраструктура для двухколесного транспорта. Сколько на эти цели средств требуется и какую сумму уже вложили, власти не уточнили, но еще в 2021 году, например, они допускали возможность привлечения инвестиций.



— Внедрение в городе велосипедной инфраструктуры и увеличение протяженности существующих сегментов велосипедных маршрутов в последующие годы будет производиться при выделении целевого финансирования, — заявили в мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Там же добавили, что велоинфраструктура в городе появляется, как правило, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». По возможности ее создание предусматривается и при разработке документации на ремонт и реконструкцию городских трасс по иным программам.

Так, например, в конце апреля в Казани полностью открыли первую очередь дороги-дублера Горьковского шоссе — вдоль четырехполосной трассы от ул. Несмелова до Храма всех религий длиной в 6,2 км проложена велодорожка. Появятся полосы для велосипедистов и в при реализации других масштабных дорожных проектов — при строительстве Вознесенского тракта, реконструкции Горьковского шоссе и моста по ул. Нурсултана Назарбаева.



Близится в столице Татарстана и работа по завершению строительства велодорожки вдоль Кремлевской дамбы от Центра семьи «Казан» к улице Пролетарской и велодорожке по улице Сибгата Хакима. К работам там приступили во второй половине 2022 года, выделив на эти цели свыше 300 млн рублей.

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Велодорожка станет частью 40-километрового велопешеходного маршрута от Голубых озер и до Волги. По всему маршруту появятся зоны отдыха и выхода к воде, оборудованные урнами, велопарковками и поворотными скамейками-креслами.

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Татьяна Демина