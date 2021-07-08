В Казани на улице Большой Красной нанесли разметку для велодорожки

В Казани на улице Большой Красной сегодня ночью дорожные рабочие нанесли разметку для двухкилометровой велодорожки. Отмечается, что благодаря ей получится соединить велополосу по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

2,5 метра составляет ширина новой велодорожки. Кроме того, в соответствии с нормативными требованиями будут установлены знаки и дублирующие велосипедные светофоры.

фото: kzn.ru

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров пояснил, почему велодорожку сделали на улице Большой Красной.

«Анализ показал, что это самая удобная связь, поскольку почти на всей протяженности улицы нет общественного транспорта. Организовать велодорожку на ул. Карла Маркса нет возможности, поскольку там ездит общественный транспорт. Также насыщенное движение транспорта по ул. Горького», — отметил он.

В июне сообщалось, что новый этап велоинфраструктуры в Казани начнут с Большой Красной.

Алексей Нечаев