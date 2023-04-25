«Сэкономили 4 млрд рублей»: власти рассказали, как идет ремонт Горьковского шоссе в Казани

На сегодняшний день завершается согласование по схеме прохождения железнодорожного переезда в районе реконструкции Горьковского шоссе. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, принятые решения помогли сэкономить на расширении трассы 4 млрд рублей.



— Основные работы, которые запланированы на этот год, — это развязка в районе так называемой горелой школы. Там будет трехуровневая развязка. Верхний уровень будет выходить на улицу Восстания, прямое движение будет выходить в сторону Москвы, и нижний уровень также будет выходить на улицу Восстания, — сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Запланировано также строительство подземных разворотных петель, подземных и надземных пешеходных переходов. В основном работы связны с оборудованием дороги средствами безопасности и непрерывного движения, «чтобы ликвидировать все светофоры» и левые повороты, которые задерживают движение транспорта.

Фото: kzn.ru

— Сейчас проходит последнее согласование с Горьковской железной дорогой по схеме прохождения железнодорожного переезда. Я думаю, что уже в ближайшее время начнется работа по устройству двух новых полос. Там будут сняты земляные откосы, защищенные плитами, и как раз на месте этих земляных откосов будут две полосы для движения автомобильного транспорта. А сами эти откосы будут укреплены вертикальной железобетонной стеной. Более сложный вопрос с железной дорогой, которую мы сейчас обсуждаем. Это устройство тоннеля под насыпью для велосипедистов и для пешеходов. Это еще более сложный вопрос, потому что в районе существующего путепровода через Горьковское шоссе откосы не являются несущими конструкциями, они лишь держат землю. Сам путепровод стоит на сваях. Это обследовали, поэтому здесь решение есть техническое, а вот по устройству пешеходного и велосипедного тоннеля здесь есть вопрос, потому что железнодорожники связывают это с остановкой движения по Горьковскому направлению. Сейчас обсуждаем, занимаемся этим, — рассказал Игорь Куляжев.

Как добавил Фарит Ханифов, принятые решения помогли сэкономить при расширении Горьковского шоссе в Казани миллиарды рублей.



— Вот под этим [железнодорожным] мостом правая полоса будет проходить отдельно, вот именно под мостом. И между полосами будет как раз опора. Там технический вопрос решается очень спокойно. Мы не стали там делать развязку большую. Сэкономили 4 млрд рублей, пропустив таким образом полосу вот в этом сегменте, где сейчас идет откос. Она не сложная с технической точки зрения, вопрос будет решен, — сказал он.

Напомним, Горьковское шоссе расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.

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Татьяна Демина