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Власти Казани ищут инвесторов для развития велосипедной инфраструктуры

14:02, 05.03.2021
Власти Казани ищут инвесторов для развития велосипедной инфраструктуры
Фото: : Олег Тихонов

В исполкоме Казани рассказали о развитии велосипедной инфраструктуры в городе. Как ответили «Реальному времени», развитие инфраструктуры для велосипедистов происходит в рамках строительства или реконструкции дорог.

Велодорожки предусмотрены в проекте Вознесенского тракта — от Аметьевской магистрали до проспекта Победы, а также в проекте дороги-дублера Горьковского шоссе. Кроме этого, разрабатывается проект велополос по улице Большой Красной. Пока не определен источник финансирования, ведутся работы по поиску средств.

Фото: Ринат Назметдинов

Также в пресс-службе добавили, что рассматривается возможность привлечения инвестиций. А при проектировании новых дорог учитываются существующие веломаршруты.

Напомним, что согласно Программе безопасности дорожного движения в Казани на 2021 год, власти города планируют популяризировать программы малой мобильности и развитие велодорожной инфраструктуры.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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