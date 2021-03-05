Власти Казани ищут инвесторов для развития велосипедной инфраструктуры

Фото: : Олег Тихонов

В исполкоме Казани рассказали о развитии велосипедной инфраструктуры в городе. Как ответили «Реальному времени», развитие инфраструктуры для велосипедистов происходит в рамках строительства или реконструкции дорог.

Велодорожки предусмотрены в проекте Вознесенского тракта — от Аметьевской магистрали до проспекта Победы, а также в проекте дороги-дублера Горьковского шоссе. Кроме этого, разрабатывается проект велополос по улице Большой Красной. Пока не определен источник финансирования, ведутся работы по поиску средств.

Фото: Ринат Назметдинов

Также в пресс-службе добавили, что рассматривается возможность привлечения инвестиций. А при проектировании новых дорог учитываются существующие веломаршруты.

Напомним, что согласно Программе безопасности дорожного движения в Казани на 2021 год, власти города планируют популяризировать программы малой мобильности и развитие велодорожной инфраструктуры.



Ольга Плешкова