В Казани работы на мосту по улице Назарбаева планируют завершить в 2023 году

Срок завершения работ на мосту по улице Назарбаева в Казани передвинули на 2023 год, изначально планировалось реализовать проект в 2024-м, сообщил мэр города Ильсур Метшин.



— На сегодня полностью демонтировали дорожное полотно. Кроме того, полностью вынесены сети связи и близятся к завершению работы по сетям электроснабжения, — отчитался он.

Фото: kzn.ru

После завершения работ несущая нагрузка моста увеличится с 15 до 25 тонн на ось, а для решения проблемы с заторами на этом участке количество автомобильных полос возрастет с 6 до 8, рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

Фото: kzn.ru

Движение на мосту перекрыли на год, работы ведутся круглосуточно. На мосту также расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.



Пока идет ремонт, на улицах Хади Такташа, Марселя Салимжанова и Татарстан до перекрестка с Марджани каждое утро образуется большая пробка. Сейчас для регулировки улиц Марселя Салимжанова и Хади Такташа установили дополнительный светофор. Он позволяет выехать на улицу Татарстан без маневров. Других мер для разгрузки потоков власти пока принять не могут.

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Маргарита Головатенко