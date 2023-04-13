Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям и подросткам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутаты Государственной думы приняли закон об усилении административной ответственности за продажу несовершеннолетним сигарет и вейпов и привлечение их к курению никотинсодержащей продукции, кальянов и тому подобного. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, увеличиваются штрафы за продажу детям и подросткам сигарет и вейпов. Для граждан он вырастет с 20—40 тысяч до 40—60 тысяч рублей, для должностных лиц — с 40—70 тысяч до 150—300 тысяч, а для юрлиц — со 150—300 тысяч до 400—600 тысяч.

Вырастут в России и штрафы за привлечение детей и подростков к курению. Для физлиц он увеличится с 1—2 тысяч до 2—5 тысяч рублей. Родителям или законным представителям несовершеннолетних за подобное правонарушение будет грозить не 2—3 тысячи, а 5—7 тысяч рублей.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, 11 апреля Госдума приняла в трех чтениях законопроект об ужесточении правил оборота вейпов в России. Документу осталось пройти через Совет Федерации и президента страны Владимира Путина.



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Татьяна Демина