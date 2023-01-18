Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения по запрету вейпов в России

Сегодня Государственная дума увеличила акцизы на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Также ее председатель Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос и внести предложения о возможности запрета вейпов на территории России.

— Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, — сказал он.

Фото: duma.gov.ru

Отметим, что в сентябре прошлого года детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением запретить продажу безникотиновых смесей для вейпов несовершеннолетним. Ее инициативу одобрили в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Минздрава страны, куда она направляла запрос.



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Айрат Назипов