В Татарстане на «кракен» приходится почти четверть всех случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В структуре заболеваемости коронавирусом в Татарстане по-прежнему доминирует омикрон-штамм. В частности, почти четверть приходится на его подвид «кракен», рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— По-прежнему доминирующим штаммом является «омикрон» — 100%. Из них линия «кракен» составляет 24,7%, и на «кентавр» приходится 2%, — сообщила она.

Всего с начала 2023 года в Татарстане зафиксировано 11 807 случаев заражения коронавирусом. За 16-ю неделю COVID-19 подтвердился у 258 человек. Уровень заболеваемости оказался на 24,6% меньше, чем за предыдущие семь дней.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 31 человека. Всего на 28 апреля в республике выявлено 205 175 случаев COVID-19.

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Татьяна Демина