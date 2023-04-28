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В Татарстане за сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом

11:13, 28.04.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы 16 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 28 апреля в Татарстане зарегистрированы 205 175 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 624 человека, в том числе 34 за сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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