Россия по-прежнему обязана выполнять положения ДСНВ, считают в США

В США заявили, что считают юридически недействительной приостановку участия Москвы в российско-американском Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

— В связи с этим Россия по-прежнему связана обязательствами в соответствии с договором. США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по полному выполнению соглашения, — говорится в заявлении Госдепартамента Америки.



В Вашингтоне считают, что Россия не выполнила условия ДСНВ, но может вернуться к его полному соблюдению, если разрешит проведение инспекций на своей территории. Американский госдеп заявил, что Москва перестала предоставлять уведомления, предусмотренные договором, в том числе относительно статуса и перемещения подотчетных ядерных сил,

— Взаимное соблюдение данных обязательств является важной составляющей ядерной стабильности, — сказано в документе.

Фото: flickr.com

В США подчеркнули, что сейчас, особенно после смягчения связанных с коронавирусом ограничений на территории Америки, России «ничего не мешает провести инспекции на территории США» в рамках ДСНВ, сообщает ТАСС.

— У России есть все необходимое для проведения инспекций на американской территории, и США приняли бы группу инспекторов, согласно условиям соглашения, — заключили в американском госдепе.

В начале марта Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.



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Илина Хакимова