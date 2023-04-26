Большинство жителей ПФО считают лучшим временем для празднования свадьбы лето

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают лучшим временем для празднования свадьбы лето — такой вариант выбрали 64% респондентов, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Согласно данным аналитиков, второе место по популярности занимает осень, за которую проголосовали 17% респондентов. Еще 11% выбрали весну, а за зиму проголосовали лишь 2%. При этом еще 18% опрошенных считают, что хорошую свадьбу можно сыграть в любое время года.

Что касается подготовки к свадьбе, то тут большинство жителей ПФО (47%) выделяют от 1 до 3 месяцев. Среди тех, кто прямо сейчас готовится к столь важному событию, 32% планируют выделить на ее подготовку до 3 месяцев, 20% — до полугода, а 14% — отпразднуют событие уже следующей зимой-весной.

Говоря о локации, большая часть граждан (47%) заявила, что лучшим местом для празднования является ресторан, бар или лофт в аренду. Вторым по популярности идет такой вариант, как «на природе» (40%). При этом важно отметить, что здесь речь идет о загородных коттеджах или шатрах. Такой вариант чаще выбирали и те пары, которые планируют сыграть свадьбу в этом сезоне (45%), а также женщины (42% против 34% мужчин).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 13% жителей ПФО сообщили о том, что им нравится идея празднования свадьбы на «своей» территории: дома или на даче. При этом «уютно и по-домашнему» сыграть свадьбу чаще хотят мужчины (20%) и те, кто уже женился или выходил замуж два и более раз (17%). Что же касается молодежи до 24 лет, то в основном это сторонники празднования за рубежом (13%) или в необычном месте — в музее, клубе, зоопарке или метро (10%). Однако есть и те, кто вовсе бы не хотел никаких торжеств и предпочел бы просто расписаться в ЗАГСе (10%).

Как выяснили исследователи, 33% жителей ПФО считают, что оптимальный бюджет на организацию свадьбы составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Еще 18% выделили бы от 300 до 500 тысяч, а 25% ответили, что такие расходы не должны быть выше 100 тысяч.

Отметим, что выделить на свадьбу более полумиллиона рублей готовы лишь 10% россиян. Такой вариант чаще всего выбирали жители Москвы (17%) и Северо-Кавказского округа (21%). При этом вариант бюджета до 100 тысяч рублей чаще выбирали на Урале (25%), а также жители городов с численностью до 100 тысяч человек (31%). В городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона каждый третий респондент готов потратить от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Возвращаясь к теме ПФО, аналитики подчеркивают, что 21% жителей ПФО не считают разумным экономить на свадьбе, так как она бывает лишь «раз в жизни». Среди женщин такого мнения придерживаются 21%, а среди мужчин — 18%.Что касается молодых людей в возрасте до 24 лет, то такой точки зрения придерживаются 26% респондентов.

Напомним, Казань заняла 6-е место в рейтинге самых дорогих городов России для празднования свадьбы. Так, согласно подсчетам экспертов, в столице Татарстана на свадьбу придется потратить в среднем 71,9 тысячи рублей. Из них 54 725 рублей молодоженам понадобится на организацию торжества. Помолвочное кольцо обойдется в среднем в 7 452 рубля, а обручальное — в 9 729 рублей.



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Максим Кокунин