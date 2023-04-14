Казань попала в топ самых дорогих городов для свадьбы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань заняла 6-е место в рейтинге самых дорогих городов России для празднования свадьбы. Об этом говорится в результатах совместного исследования маркетплейса услуг YouDo.com и аналитического центра Sokolov.

Согласно подсчетам, в Казани на свадьбу придется потратить в среднем 71,9 тысячи рублей. Из них 54 725 рублей молодоженам понадобится на организацию торжества. Помолвочное кольцо обойдется в среднем в 7 452 рубля, а обручальное — в 9 729 рублей.

Рейтинг самых дорогих городов для свадьбы возглавили Москва и Московская область. На торжество в столичном регионе придется потратить в среднем 100 066 рублей. Следом идут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дешевле всего свадебное торжество обойдется жителям Уфы и Челябинска. Ценник составляет 66 324 рубля и 64 822 рубля соответственно.

Весной в России на 41%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на задания, связанные с подготовкой к свадьбе. На 34% он увеличился на организацию торжества, на 29% — на услуги ведущих, тамады и аниматоров, на 27% — на свадебных фотографов, на 24% — на свадебных визажистов, на 19% — на стилистов.



В июне 2022 года эксперты подсчитали, что в Казани свадебное торжество в среднем обойдется в 47 640 рублей. Количество объявлений с платьями выросло к тому моменту на 27%, а искали их на 48% чаще.

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Антон Гаврилов