FT: Япония и ЕС выступили против предложения запретить весь экспорт в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евросоюз и Япония выступили против инициативы США о полном запрете экспорта в Россию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.



Два собеседника издания сообщили, что идея Вашингтона, предложенная странам «большой семерки», была выдвинута на фоне его недовольства существующей системой, которая «изобилует лазейками».

Собеседники также указали, что представители Японии и ЕС назвали этот шаг невозможным, сообщает «РИА Новости».

Агентство Kyodo сообщило, что представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию. Как подтвердили агентству источники в японском правительстве, Япония планирует провести саммит G7 в мае. На нем планируют обсудить меры по расширению поддержки Украины и усилению санкций против России. О возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию также сообщал Bloomberg. Указывалось, что медикаменты, сельхозпродукция и продовольствие могут войти в список исключений.

Страны «Большой семерки» договорились продолжать блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Министры иностранных дел G7 решили усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что запрет на экспорт почти всех товаров, обсуждаемый странами G7, будет бить по мировой экономике, а это может привести к нарастанию тенденций кризиса в мире.



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Маргарита Головатенко