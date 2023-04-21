Kyodo: страны G7 рассматривают запрет экспорта в Россию почти всех товаров

Представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает RT со ссылкой на Kyodo.



Как подтвердили агентству источники в японском правительстве, Япония планирует провести саммит G7 в мае. На нем планируют обсудить меры по расширению поддержки Украины и усилению санкций против России.

О возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию накануне сообщал Bloomberg. Указывалось, что медикаменты, сельхозпродукция и продовольствие могут войти в список исключений.

Страны «Большой семерки» договорились продолжать блокировать российские активы до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. Министры иностранных дел G7 решили усилить координацию «для предотвращения уклонения от санкций со стороны России».



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Маргарита Головатенко