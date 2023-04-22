В России охват иммунизацией против кори превышает 95%

В отдельных российских регионах охват иммунизацией против кори не достигает целевых значений, что является одной из причин осложнения ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

— В среднем по стране охват иммунизацией против кори превышает 95%, что позволяет исключить риски эпидемического распространения заболевания, — рассказали в пресс-службе.

Самая сложная эпидситуация наблюдается в Дагестане, а также в Новосибирской и Самарской областях. Но там очаги уже локализованы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как добавили в ведомстве, вирус кори отличается генетической стабильностью, его мутации несущественны. Российская вакцина по-прежнему доказывает иммунологическую и эпидемиологическую эффективность.

На прошлой неделе в Казани на несколько часов закрыли студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Как выяснило «Реальное время» медучреждение закрыли в связи с тем, что туда обратилась пациентка с подозрением на корь. Девушку увезли в инфекционную больницу.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России усложняется эпидемиологическая ситуация с корью. Сегодня ее зарегистрировали в 44 регионах страны. Попова добавила, что в этой ситуации не требуются какие-либо ограничительные меры. Их принимают только там, «где они нужны».

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Айрат Назипов