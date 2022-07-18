Мэр Челнов: в городе нет инфраструктуры для самокатов

Фото: Анна Сейтумерова

В Набережных Челнах нет инфраструктуры для того, чтобы ввести самокаты, заявил мэр города Наиль Магдеев, отвечая на вопрос журналистов о сроках их появления.



— Инфраструктуры пока нет. Сначала нужно сделать инфраструктуру. А не так — сначала принять решение, выпустить все это дело на улицу и посмотреть, как это получится. А получится это печально, — сказал он.

Магдеев выразил особое беспокойство касательно катания на электросамокатах подростков и детей:

— У меня 16-летний внук 1 метр 92 сантиметра ростом, я запретил. Говорю: у меня запасных внуков нет!

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В июле «Реальное время» сообщало, что у сервиса кикшеринга Matur.city не получилось наладить работу в Набережных Челнах. А вот в Казани он может появиться — столица и еще несколько городов Татарстана входят в список приоритетных направлений его развития.

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Маргарита Головатенко