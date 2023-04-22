«Наши ожидания — до 150 тысяч человек»: Татарстан готовится встречать туристов на майские праздники
В майские праздники Татарстан традиционно становится одним из самых популярных направлений как для российских туристов, так и для зарубежных гостей. При этом их число ежегодно растет, превышая значения предыдущих лет на десятки тысяч человек. Наибольшим спросом у гостей республики пользуются Казань, остров-град Свияжск и Болгар. Однако география постепенно начинает расширяться. Как рассказали «Реальному времени» эксперты туристической отрасли, в этом году регион ждет не менее мощный наплыв гостей.
Казань назвали самым дорогим городом России для туристов
В этом году Татарстан не собирается сдавать своих позиций, а лишь в очередной раз укрепит их. Еще начале апреля туроператоры рассказывали «Реальному времени», что спрос на поездки в Казань как в столицу республики у иногородних вырос за год на 30—40%. При этом сам отдых, в который входит стоимость проживания и питания, подорожал в среднем на 20%.
Вместе с этим аналитики сервиса OneTwoTrip и вовсе определили Казань как самый дорогой российский город для туристов на майские праздники — их исследование основывалось на данных о стоимости проживания. Согласно подсчетам, ночь в казанской гостинице обойдется в среднем 4,2 тысячи рублей.
Как говорится уже в другом исследовании от МТС Travel и Bronevik.com, для длинных весенних выходных столицу Татарстана выбрали порядка 7% путешественников. Таким образом, город вновь вошел в топ лидеров по популярности на майские праздники, заняв второе место рейтинга. Почетное первое место досталось Санкт-Петербургу — его выбрали 11% любителей путешествий. После Казани идут Москва (6% от общего количества бронирований), Сочи (5%) и Нижний Новгород (5%).
«Цены на проживание в гостиницах поднимаются на 20%»
Как рассказали «Реальному времени» эксперты туристической отрасли, в этом году на майские праздники в Татарстане ожидается традиционный наплыв гостей, который, несмотря на все события прошедшего года, останется неизменным. При этом большая часть путешественников, как и прежде, настроена посетить именно Казань.
В очередной раз туроператоры отметили и то, что еще с начала апреля стоимость проживания в гостиницах и отелях республики увеличилась на 20%. По их словам, такая ситуация складывается из-за высокого спроса и готовности этих заведений встретить большое количество туристов.
Также стоит отметить, что помимо Казани, Свияжска и Болгара высокую популярность обретают и другие места в регионе. Как отмечают эксперты, большая часть из них, конечно же, выбирается лишь для целенаправленных поездок.
Однако есть и те, кто привлекает гостей за счет своей насыщенной культурной жизни. Так, например, Елабуга пользуется спросом благодаря большому количеству исторических объектов. Множество путешественников едут туда именно за этим.
Однако все же самым популярным направлением для поездки в Татарстан туроператоры единогласно определяют Казань. По их словам, все, кто посещает наш город, как правило, также заезжают и в другие места. Однако отметим, что речь идет о тех населенных пунктах, где имеются культурно-исторические объекты или соответствующая туристическая инфраструктура.
В 2022 году Казань на майские праздники посетили 200 тысяч туристов
В прошлом году Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов — на 50 тысяч человек больше, чем в 2021 году. Как рассказывала экс-глава Ростуризма Зарина Догузова, Татарстан тогда вновь оказался в числе самых популярных туристических направлений. Вместе с ним в топ попали Калининградская, Московская, Ярославская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Москва, Краснодарский и Ставропольский края.
Стоит отметить, что, по данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 30 апреля по 9 мая 2022 года загрузка гостиниц столицы республики также составила 85%. Аналогичный процент бронирования, как рассказал председатель Госкомитета республики по туризму, и на ближайшие майские праздники. Наибольшей популярностью в прошлом году пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%. На 86% и 85% были заполнены гостиницы 0—2* и 4*, а вот пятизвездочные отели — только на 68%.
При этом в прошлогодние майские праздники посещаемость музеев и туристических объектов Татарстана в сравнении с аналогичным периодом 2021 года поднялась на 20—30%. Как рассказывал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, с 1 по 10 мая культурные объекты посетили 125 тысяч человек. Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей, а также из Удмуртии, отмечал он.
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