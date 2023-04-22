«Наши ожидания — до 150 тысяч человек»: Татарстан готовится встречать туристов на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В майские праздники Татарстан традиционно становится одним из самых популярных направлений как для российских туристов, так и для зарубежных гостей. При этом их число ежегодно растет, превышая значения предыдущих лет на десятки тысяч человек. Наибольшим спросом у гостей республики пользуются Казань, остров-град Свияжск и Болгар. Однако география постепенно начинает расширяться. Как рассказали «Реальному времени» эксперты туристической отрасли, в этом году регион ждет не менее мощный наплыв гостей.

Казань назвали самым дорогим городом России для туристов

В этом году Татарстан не собирается сдавать своих позиций, а лишь в очередной раз укрепит их. Еще начале апреля туроператоры рассказывали «Реальному времени», что спрос на поездки в Казань как в столицу республики у иногородних вырос за год на 30—40%. При этом сам отдых, в который входит стоимость проживания и питания, подорожал в среднем на 20%.

Вместе с этим аналитики сервиса OneTwoTrip и вовсе определили Казань как самый дорогой российский город для туристов на майские праздники — их исследование основывалось на данных о стоимости проживания. Согласно подсчетам, ночь в казанской гостинице обойдется в среднем 4,2 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как говорится уже в другом исследовании от МТС Travel и Bronevik.com, для длинных весенних выходных столицу Татарстана выбрали порядка 7% путешественников. Таким образом, город вновь вошел в топ лидеров по популярности на майские праздники, заняв второе место рейтинга. Почетное первое место досталось Санкт-Петербургу — его выбрали 11% любителей путешествий. После Казани идут Москва (6% от общего количества бронирований), Сочи (5%) и Нижний Новгород (5%).

«Цены на проживание в гостиницах поднимаются на 20%»

Как рассказали «Реальному времени» эксперты туристической отрасли, в этом году на майские праздники в Татарстане ожидается традиционный наплыв гостей, который, несмотря на все события прошедшего года, останется неизменным. При этом большая часть путешественников, как и прежде, настроена посетить именно Казань.

— Не люблю давать прогнозы. Цыплят по осени считают. Если говорить о наших ожиданиях, то теоретически — до 150 тысяч человек. Более точная информация будет только по итогам майских праздников. Ориентируемся мы на данные прошлых лет, и приблизительное число ожидается в тех же размерах. Это все Татарстан, потому как если туристы приехали в Казань, то они и в Булгар поедут, и в Свияжск, — поделился глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

В очередной раз туроператоры отметили и то, что еще с начала апреля стоимость проживания в гостиницах и отелях республики увеличилась на 20%. По их словам, такая ситуация складывается из-за высокого спроса и готовности этих заведений встретить большое количество туристов.

— Что касается наплыва туристов в Татарстан на майские праздники, то тут можно сказать, что их будет много. Даже судя по некоторым гостиницам или ценам на проживание в них, которые поднимаются на 20%, понятно, что они готовы к приему и ждут туристов, — рассказал владелец компании Companion SP Сергей Пасечник.

Также стоит отметить, что помимо Казани, Свияжска и Болгара высокую популярность обретают и другие места в регионе. Как отмечают эксперты, большая часть из них, конечно же, выбирается лишь для целенаправленных поездок.

Однако есть и те, кто привлекает гостей за счет своей насыщенной культурной жизни. Так, например, Елабуга пользуется спросом благодаря большому количеству исторических объектов. Множество путешественников едут туда именно за этим.

— В цифрах, конечно, сказать сложно, но однозначно будет много. Казань всегда была одним из самых посещаемых городов России, а майские праздники — это самое лучшее время, чтобы сюда приехать. Я думаю, что самый большой спрос придется на Казань, потому что люди все-таки сюда едут. Уже потом они могут поехать и в другие города. Помимо Свияжска и Булгара, большой популярностью пользуется Елабуга, потому что она очень привлекает туристов с исторической точки зрения. В остальные города туристы ездят очень редко и только целенаправленно. Меньше по туристам этот год не станет однозначно. Только больше. Тем более в такой пиковый период, — сообщила руководитель «Интелтур Казань» Лилия Савельева.

Однако все же самым популярным направлением для поездки в Татарстан туроператоры единогласно определяют Казань. По их словам, все, кто посещает наш город, как правило, также заезжают и в другие места. Однако отметим, что речь идет о тех населенных пунктах, где имеются культурно-исторические объекты или соответствующая туристическая инфраструктура.

— Казань, конечно, очень популярное направление, и многие люди, которые здесь были, приезжают еще раз. Отели все уже забронированы. Наверняка туристы приедут, если никакой пандемии не будет. Поэтому будем надеяться, что их будет очень много! — пояснила директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова.

В 2022 году Казань на майские праздники посетили 200 тысяч туристов

В прошлом году Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов — на 50 тысяч человек больше, чем в 2021 году. Как рассказывала экс-глава Ростуризма Зарина Догузова, Татарстан тогда вновь оказался в числе самых популярных туристических направлений. Вместе с ним в топ попали Калининградская, Московская, Ярославская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Москва, Краснодарский и Ставропольский края.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что, по данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 30 апреля по 9 мая 2022 года загрузка гостиниц столицы республики также составила 85%. Аналогичный процент бронирования, как рассказал председатель Госкомитета республики по туризму, и на ближайшие майские праздники. Наибольшей популярностью в прошлом году пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%. На 86% и 85% были заполнены гостиницы 0—2* и 4*, а вот пятизвездочные отели — только на 68%.

При этом в прошлогодние майские праздники посещаемость музеев и туристических объектов Татарстана в сравнении с аналогичным периодом 2021 года поднялась на 20—30%. Как рассказывал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, с 1 по 10 мая культурные объекты посетили 125 тысяч человек. Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей, а также из Удмуртии, отмечал он.



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Максим Кокунин