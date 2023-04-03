Средний чек на отдых в майские праздники для татарстанцев вырос на треть

По отдельным направлениям авиаперелеты за год подорожали вдвое

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К майским праздникам в России традиционно подорожали авиаперелеты, тем не менее Казань по-прежнему лидирует в списке популярных направлений для внутреннего туризма. Сами татарстанцы, как и в предыдущие годы, готовы вырваться в эти дни на отдых за пределы республики, но выбор вариантов резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла. О том, как изменились предпочтения жителей Татарстана на майский отдых, — в материале «Реального времени».

Больше всего подорожали авиаперелеты



Растущие цены на путевки стали одним из сдерживающих факторов для татарстанских туристов при выборе направлений для поездок в майские праздники. Львиную часть затрат составляет стоимость билетов на самолет.

— Выросла стоимость перелета, причем по-разному. Внешний туризм вырос в 2 раза, если брать трехлетнюю давность стоимости билетов. Если говорить о внутреннем туризме, то где-то иногда делают спецпредложения, где-то государство заявляет, что оно помогает субсидировать дальние рейсы, но рассчитывать на это особо нельзя, надо ловить выбросы недорогих билетов, — предупредил владелец компании Companion SP Сергей Пасечник.

Существенное повышение цен на авиаперевозки «Реальному времени» подтвердил и глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. По его словам, особенно подорожали перелеты в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Только за последний год билеты в последнюю страну выросли от 30% до 50%.



— Раньше еще до пандемийной истории можно было слетать в Турцию туда-обратно за 15—20 тысяч, сейчас цена на майские высокая. В принципе на праздники перелет только в Анталью стоит 50 тысяч минимум, а народ у нас не стал богаче за это время. Поэтому люди предпочитают дома отдыхать, а не за такие деньги летать. На двоих отдых там выйдет в пределах 140—150 тысяч. Поэтому тут не разгонишься, — отметил Мифтахов.

Тех, кто выберет внутренний туризм, также ждут серьезные затраты. На майские праздники цены на перелеты по России также сильно выросли, об этом уже предупредили туроператоры. Причем больше всех подорожали рейсы по направлениям Казань, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Пассажиры могут переплатить, если закажут билеты на даты с 5 по 10 мая.

Подорожала не только стоимость поездок, но и аренда жилья — в среднем на 60%. По данным экспертов, траты россиян по этой статье в майские каникулы за год выросли больше чем на половину, а средний чек оценивается в 15 тысяч рублей.

Меньше вариантов для отдыха

Опрошенные «Реальным временем» эксперты сходятся в одном мнении — спрос на внешний туризм среди татарстанцев резко спал. Помимо высоких цен, сыграл и другой фактор — ограниченное количество направлений для отдыха.



— Не в лучшую сторону ситуация изменилась, естественно. Выбор маленький. Все рассматривают в основном Турцию и Египет — прямые перелеты. Это и по деньгам подешевле по сравнению с другими странами, — рассказала «Реальному времени» директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова.

О выборе этих направлений на майские рассказал и Рамиль Мифтахов. Хотя, по его словам, в Турции пока нельзя «душевно покупаться», поэтому сюда жители республики отправляются реже, на первом и втором месте по популярности — Египет и ОАЭ. Тем не менее эти страны посетят в два раза меньше российских туристов, чем прошлой весной. В этом году большинство людей предпочли провести праздники на дачах.

— Если сравнивать с предыдущим годом — люди меньше едут, намного меньше, примерно в два раза. Народ в основном будет отдыхать дома на даче. Готовятся к посадочному периоду, шашлычному сезону. Будут копать, убираться, все как обычно, — отметил Мифтахов.

Немногочисленная часть татарстанцев, по словам Сергея Пасечника, все же выбрала отдых в Европе, несмотря на напряженную геополитическую обстановку. Среди популярных направлений Франция и Греция. Правда, в этом году у многих подходит к концу срок шенгенских виз.

Фото: realnoevremya.ru

— За год ситуация поменялась, закончились визы. Сначала пандемия мешала, самолеты не летали, потом другие проблемы. Конечно, появились прямые перелеты «Аэрофлота» на Сейшелы и Мальдивы. Поэтому люди смотрят на логистику, — сообщил Сергей Пасечник.

Эксперт отметил, что все маршруты корректируются сезоном и посоветовал татарстанцам «комбинировать» рейсы и продумывать логистику.

Татарстанцы стали чаще ездить по России

С прошлого года по объективным причинам татарстанцы, как и все россияне, стали чаще путешествовать по России. На майские праздники люди охотнее едут на юг. Людей, привыкших к самолетам, не останавливает необходимость куда-то отправиться на поезде. При этом по-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Поэтому люди выбирают альтернативные варианты.

— Поедут в Крым, Сочи, Геленджик, Анапу. Если посмотреть стоимость поездок на майские праздники, то билетов на поезд начиная с 29 апреля в этом направлении уже нет, — подчеркнул Мифтахов.

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При этом не все поедут на море, многие предпочитают экскурсионные туры и выбирают для отдыха Москву, Санкт-Петербург и даже Калининград. Многие также отправляются в города, которые находится в радиусе 500 км от Казани. Например, Самару или Нижний Новгород.

Привлекают татарстанцев и регионы Кавказа, часть выбирает для отдыха Дагестан, Минеральные Воды и другие курорты, где есть полезные источники. Вырос спрос на поездки на Байкал, Сахалин и Алтай.

И все же большинство отдыхающих выбирает отдых на море, отметила Юлия Таланова. По ее мнению, в условиях ограничений полетов многие едут на российский юг на машинах.

Фото: realnoevremya.ru

— В основном все хотят на море, там, где тепло. Ключевой фактор, почему пользуются спросом Краснодарский край, Абхазия, Крым, — потому что люди все равно хотят побывать на море, — пояснила она.

Казань вошла в топ-10 популярных направлений

Популярность столицы Татарстана у российских туристов также растет. По оценке туроператоров, спрос на поездки в Казань у иногородних гостей вырос за год на 30—40%.

— Туризм может увеличиваться, если у нас увеличивается количество койко-мест. Но крупных гостиниц у нас больше не открывается. Так, если только хостелы. Но я хочу сказать, что сейчас очень много туристов приезжает в Казань, — отметила Таланова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О наплыве туристов свидетельствуют показатели загрузки казанских отелей. Забронировать номера в ближайшие праздники совсем непростая задача, отметили собеседники издания.

— В Казань на майские праздники загрузка в гостиницах очень высокая. Там же две даты: первая — 2—3 мая и вторая — 9—10 мая. В первую дату с местами туго, посерединке еще можно поискать и найти, но в этот период времени очень сложно найти места, — прокомментировал глава Ассоциации туристических агентств Татарстана.

Кроме того, эксперты отметили, что отдых в Казани для туристов также подорожал, в среднем на 20%. В основном это касается стоимости проживания и групповых обедов.