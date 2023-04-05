Казань обогнала Москву и Сочи по востребованности среди туристов на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала одним из самых популярных городов по количеству бронирований отелей по России на майские праздники. Для длинных выходных столицу Татарстана выбрали порядка 7% путешественников, говорится в исследовании МТС Travel и Bronevik.com.

Чаще всего туристы ставили цель посетить Санкт-Петербург — его выбрали 11% любителей отдыха. После Казани идут Москва (6% от общего количества бронирований), Сочи (5%) и Нижний Новгород (5%).

Также туристы планируют посетить в майские праздники Белоруссию, Узбекистан и Абхазию.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, «Реальное время» узнало у экспертов, куда полетят татарстанцы в грядущие майские праздники. По их мнению, за год выбор вариантов у них резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла. А вот Казань пользуется огромной у популярностью у российских туристов. По оценке туроператоров, спрос на поездки в столицу Татарстана у иногородних гостей вырос за год на 30—40%.

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Айрат Назипов