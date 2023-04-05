Казань обогнала Москву и Сочи по востребованности среди туристов на майские праздники
Казань стала одним из самых популярных городов по количеству бронирований отелей по России на майские праздники. Для длинных выходных столицу Татарстана выбрали порядка 7% путешественников, говорится в исследовании МТС Travel и Bronevik.com.
Чаще всего туристы ставили цель посетить Санкт-Петербург — его выбрали 11% любителей отдыха. После Казани идут Москва (6% от общего количества бронирований), Сочи (5%) и Нижний Новгород (5%).
Также туристы планируют посетить в майские праздники Белоруссию, Узбекистан и Абхазию.
Напомним, «Реальное время» узнало у экспертов, куда полетят татарстанцы в грядущие майские праздники. По их мнению, за год выбор вариантов у них резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла. А вот Казань пользуется огромной у популярностью у российских туристов. По оценке туроператоров, спрос на поездки в столицу Татарстана у иногородних гостей вырос за год на 30—40%.
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