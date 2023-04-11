Казань назвали самым дорогим городом России для туристов на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала самым дорогим российским городом для туристов на майские праздники по стоимости проживания в отелях и гостиницах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

По подсчетам аналитиков, ночь в казанской гостинице обойдется туристу в среднем 4,2 тысячи рублей. 42% путешественников забронировали номера в объектах с категорией «четыре звезды».

На втором месте в рейтинге расположился Калининград. Средняя стоимость номера — 3,8 тысячи рублей в сутки. Также в списках оказались Санкт-Петербург (2,6 тысячи) и Сочи (2,2 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, опрошенные «Реальным временем» эксперты рассказали, что Казань пользуется огромной популярностью у российских туристов. По оценке туроператоров, спрос на поездки в столицу Татарстана вырос за год на 30—40%. Сам отдых также подорожал — в среднем на 20%.



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Айрат Назипов