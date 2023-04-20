Гостиницы Татарстана на майские праздники забронированы более чем на 85%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день гостиницы в Татарстане на майские праздники забронированы на 85%. Об этом рассказал председатель Комитета республики по туризму Сергей Иванов.

— В последние годы мы фиксируем уже ажиотажный спрос. На сегодняшний день уже процент бронирования в гостиницах превышает 85%, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно одному из последних исследований, Казань признали самым дорогим российским городом для туристов на майские праздники по стоимости проживания в отелях и гостиницах. Одна ночь обойдется туристу в среднем в 4,2 тысячи рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина