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Гостиницы Татарстана на майские праздники забронированы более чем на 85%

13:25, 20.04.2023
Гостиницы Татарстана на майские праздники забронированы более чем на 85%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день гостиницы в Татарстане на майские праздники забронированы на 85%. Об этом рассказал председатель Комитета республики по туризму Сергей Иванов.

— В последние годы мы фиксируем уже ажиотажный спрос. На сегодняшний день уже процент бронирования в гостиницах превышает 85%, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно одному из последних исследований, Казань признали самым дорогим российским городом для туристов на майские праздники по стоимости проживания в отелях и гостиницах. Одна ночь обойдется туристу в среднем в 4,2 тысячи рублей.

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Татьяна Демина
БизнесУслуги Татарстан

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