Казань в майские праздники посетили 200 тысяч туристов

Фото: Максим Платонов

Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщили в мэрии города.

О том, что Татарстан вошел в число наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздник, рассказывала глава Ростуризма Зарина Догузова. В списке также оказались Калининградская, Московская, Ярославская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Москва, Краснодарский и Ставропольский края.

По данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц столицы республики составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%. На 86% и 85% были заполнены гостиницы 0—2* и 4*, а вот пятизвездочные отели — только на 68%.



В то же время, согласно одному из последних исследований, большинство жителей Татарстана предпочли не выезжать за пределы республики во время майских праздников. В числе тех, кто все же решил уехать из региона, около 20% выбрали для отдыха Санкт-Петербург и Москву. А более 40% татарстанцев предпочли соседние регионы: Самарскую и Ульяновскую области, Башкирию, Чувашию и Марий Эл.



Сергей Афанасьев