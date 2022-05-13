В майские праздники посещаемость туристических объектов Татарстана увеличилась на 20-30%

В майские праздники посещаемость музеев и туристических объектов Татарстана поднялась на 20-30% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отрасли.

Как рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, с 1 по 10 мая 2022 года культурные объекты посетили 125 тысяч человек. Чаще всего туристы приезжали из Москвы, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей, а также из Удмуртии.

Фото: realnoevremya.ru

— В эти дни мы приняли первые туристические круизные теплоходы. Нужно сказать, что большая посещаемость, конечно, автомобильным, автобусным транспортом, — рассказала заместитель директора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сасина.

Несколько дней назад сообщалось, что Казань попала в десятку городов-лидеров по наибольшему туристическому спросу. В то же время, сами жители города не являются активными путешественниками и занимают только 10-е место по спросу.

Диана Жиленкова