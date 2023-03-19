Владимир Путин впервые посетил Донбасс

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом сообщает RT.

Глава государства прилетел на вертолете. Он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

В ходе поездки вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту о восстановительных работах в городе и окрестностях. Также речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, Владимир Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года. Он подчеркнул, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов