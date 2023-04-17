В выходные в Казани среднесуточные температуры воздуха оказались ниже многолетней нормы на 1—5°С

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные, 15 и 16 апреля, в Казани среднесуточные температуры воздуха оказались ниже многолетней нормы на 1—5 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Там объяснили, что в субботу и воскресенье республика располагалась под влиянием восточной периферии обширного малооблачного антициклона. Наблюдалась холодная погода.

Днем 16 апреля в Татарстане зафиксировали от +6 до +11 градусов, в западных районах — до +14°С. Минувшей ночью температуры опускались до +2..-3 градусов, а местами — до -4...-8°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале месяца в Казани зафиксировали три температурных рекорда. Так, 3 апреля воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6°С.



На следующий день, 4 апреля, в Казани зафиксировали 18 градусов тепла. Был побит рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2020 году, — 16°С.



5 апреля в столице Татарстана температура воздуха поднялась выше +19 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный в этот день в 1990 году (+17,5°С).



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Татьяна Демина